Стокгольм, , 23:59 — REGNUM Paradox Interactive выложила в сеть новый трейлер дополнения (DLC) Overlord к стратегической игре Stellaris, в котором она назвала дату его релиза. Видео было опубликовано 21 апреля на портале Eurogamer.

Стратегическая видеоигра Stellaris Компания Paradox Interactive ©

Overlord станет шестым по счету крупным расширением для Stellaris после DLC Nemesis, Federations, MegaCorp, Apocalypse и Utopia. DLC, в частности, предложит игрокам новые возможности в деле управления империей. Поклонники Stellaris смогут его приобрести уже 12 мая 2022 года.

Напомним, Stellaris выполнена в жанре 4X-стратегии («изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай»). Релиз игры состоялся 9 мая 2016 года.

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