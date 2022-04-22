Москва, , 00:15 — REGNUM Дискриминация русских началась в Казахстане с приходом к власти Нурсултана Назарбаева. Об этом 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, член Правления ФНКА «Украинцы России» Петр Коломец.

Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эта нехорошая тенденция началась с приходом к власти Назарбаева. Во времена Кунаева(Динмухамед Кунаев, занимавший должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана до 1986 г. — ИА REGNUM) ничего подобного не было. Естественно, была еще сильная советская власть, единый Советский Союз», — заявил эксперт.

Но с 1986 года, с событий в Желтоксане — декабрьских событий в Алма-Ате, которые спровоцировал сам Назарбаев, «атмосфера в воздухе Казахстана стала накаляться», считает политолог.

На момент распада Советского Союза существовал паритет между русскими и казахами, сейчас он прекратил свое существование. Казахский национализм в обществе начинает преобладать, уверен Коломец.

«Казахстан интенсивно заселяется переселенцами из Турции, Монголии, Китая. Они считаются «коренными», а мы, те, кто строил на этой земле, оказались «некоренными». Такая трактовка привела к упразднению нормы равенства русского и казахского языков. Сейчас казахский — государственный, а русский — язык межнационального общения, но по факту вытесняемый все больше и больше из всех сфер жизни язык. Особенно на фоне перехода на латинскую графику», — заключил эксперт.

Напомним, что в Казахстане с началом специальной военной операции стали преследовать русских граждан республики за размещение на своих автомобилях символов спецоперации. Ряд граждан Казахстана заставили уволиться с работы после одобрительных высказываний о России и решениях её президента Владимира Путина.