Лондон, , 23:54 — REGNUM Британская инди-рок-группа Foals объявила о выпуске своего собственного острого соуса Holy Fire Hot Honey. Об этом 21 апреля рассказал портал NME.

Группа Foals The Line Of Best Fit

Выпущенный в сотрудничестве с Sauce Shop, ограниченный тираж горячего медового соуса является детищем барабанщика группы Джека Бевана, который является давним поклонником горячих соусов.

Поменяв студию на кухню, Беван придумал сочетание сладкого меда и хабанеро и добавил этому активированный уголь, чтобы получить уникальный темный эликсир, «идеально подходящий для пиццы, куриных крылышек и всего остального, что вы пожелаете», — говорится в пресс-релизе.

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