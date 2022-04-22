Лима, , 01:05 — REGNUM Совет министров Перу одобрил 20 апреля законопроект, разрешающий химическую кастрацию для совершивших сексуальное насилие над несовершеннолетними. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Кастрация. Рисунок

Рассмотрение проекта в Конгрессе республики состоится 21 апреля. Как пояснил министр юстиции Феликс Черо, мера будет применяться к осужденным на срок от 15 до 25 лет за изнасилования несовершеннолетних как до, так и после отбытия ими наказания.

«В уголовном кодексе уже есть статья о пожизненном заключении для насильников, данную меру мы рассматриваем как дополнительное наказание», — добавил Черо.

Срочное рассмотрение законопроекта было вызвано случаем похищения и изнасилования трехлетней девочки в городе Чиклайо.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Перу предложил ввести химическую кастрацию для насильников