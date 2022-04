Фриско, США, , 23:48 — REGNUM Gearbox Publishing выступит в качестве издателя многопользовательской игры Relic Hunters Legend, которая будет распространяться бесплатно. Об этом 22 апреля сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Реализацией проекта занимается студия Rogue Snail. Relic Hunters Legend будет представлять собой лутер-шутер (экшн-игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия и сбор добычи) с видом сверху, которая, как утверждают разработчики, подарит геймерам «захватывающий динамичный геймплей».

«Relic Hunters Legend бесплатна, потому что она позволяет большому количеству людей по всему миру наслаждаться игрой. Наша цель — сделать хорошую игру с честной системой монетизации, которая может приносить деньги и быть устойчивой без эксплуататорских практик», — заявили разработчики. Подробно ознакомиться с проектом можно на его странице в сервисе Steam.

Для справки: ранее Gearbox Publishing издала такие игры, как Godfall Ultimate Edition, Tribes of Midgard, Torchlight III и другие. В 2022 году она выступит в качестве издателя Eyes in the dark и Homeworld 3.

