Фриско, США, 21 апреля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Gearbox Publishing выступит в качестве издателя многопользовательской игры Relic Hunters Legend, которая будет распространяться бесплатно. Об этом 22 апреля сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Реализацией проекта занимается студия Rogue Snail. Relic Hunters Legend будет представлять собой лутер-шутер (экшн-игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия и сбор добычи) с видом сверху, которая, как утверждают разработчики, подарит геймерам «захватывающий динамичный геймплей».

«Relic Hunters Legend бесплатна, потому что она позволяет большому количеству людей по всему миру наслаждаться игрой. Наша цель — сделать хорошую игру с честной системой монетизации, которая может приносить деньги и быть устойчивой без эксплуататорских практик», — заявили разработчики. Подробно ознакомиться с проектом можно на его странице в сервисе Steam.

Для справки: ранее Gearbox Publishing издала такие игры, как Godfall Ultimate Edition, Tribes of Midgard, Torchlight III и другие. В 2022 году она выступит в качестве издателя Eyes in the dark и Homeworld 3.