Париж, , 23:47 — REGNUM В Париже скончался в возрасте 80 лет актёр и режиссёр Жак Перрен, сообщает 21 апреля France-Presse.

Птица Pixabay.com

О смерти Перрена сообщил его сын Матье Симоне, рассказавший, что отец умер в окружении своей семьи.

Как актёр Перрен известен по фильмам «Пена дней», «Девушки из Рошфора», «Татарская пустыня», «Краб-барабанщик».

В 1968 году он создал свою кинокомпанию Reggane Films, переименованную позже в Galatée Films.

Являлся продюсером получивших известность документальных фильмов «Микрокосмос» (1996 г.), «Птицы» (2001 г.) и «Океаны» (2010 г.).