Москва, , 00:02 — REGNUM В информационном, культурном, общественном пространстве Казахстана происходит притеснение русских и тех казахов, что поддерживают Россию. Об этом 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, член правления ФНКА «Украинцы Росси» Петр Коломец.

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«Это, в принципе, уже стало отчётливо ясно в январе этого года. Мы спасли человека, ставленника Назарбаева, мало чем отличающегося от своего патрона «, — заявил эксперт.

Касым-Жомарт Токаев закончил МГИМО, работал в Лондоне на дипломатической работе и является органической частью казахской националистической элиты, уверен политолог.

Дискриминация русских происходит сейчас в Казахстане везде: в блогосфере, в СМИ, где-либо удаляются российские каналы, либо преследуются журналисты, создающие позитивный образ России, констатирует политолог.

«Казахские националисты выступают в открытую и никого из их всерьёз не привлекают за разжигание межнациональной розни. В то же самое время Ермека Тайчибекова осудили на 10 лет заключения — за мнение о том, что Казахстан должен быть с Россией. Адвокат подавал апелляцию, но это никак не повлияло на изменение срока пребывания», — сообщил Коломец.

Напомним, что в декабре 2021 года Аэузовским судом г. Алма-Аты пророссийский блогер Ермек Тайчибеков был приговорен к 10 годам заключения строгого режима.