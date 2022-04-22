Джозеф Тёрнер, 22 апреля 2022, 05:44 — REGNUM Соединенные Штаты перестали уговаривать Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу ради решения проблем на рынке, возникших из-за санкций Вашингтона против России. Отношения между США и богатым нефтью королевством упали до нового минимума, сообщается в отчете The Wal Street Journal.
Согласно изданию, во время переговоров советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан упомянул об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Данный шаг возмутил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, который указал американскому дипломату больше не поднимать эту тему и забыть об увеличении добычи нефти королевством на Среднем Востоке
После этого Белый дом отказался от требований по увеличению добычи нефти и теперь просит только о том, чтобы Саудовская Аравия не вела политику, способную навредить интересам США на Украине.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox New.
«Администрация Байдена, похоже, не понимает, поэтому я попытаюсь объяснить простыми словами: саудовцы расстроены вами по двум основным причинам. Прежде всего, вы объявили войну ископаемому топливу. Во-вторых, вы пытаетесь заключить сделку с их смертельным врагом, Ираном. Международные отношения — это большая шахматная партия, в которой будет много переменных и риск непредвиденных последствий. К сожалению, Байден и его команда проигнорировали всё это в погоне за своей утопической мечтой, и мы платим за это цену», — пишет motorcitymayhem.
«Итак, при Трампе мы были энергетически независимы, а теперь, 16 месяцев спустя, мы просим нефть у других стран», — подводит итог factsarestubbornthings.
«Самое смешное, что нам не нужна иностранная нефть. У нас достаточно нефти прямо здесь, и у нас есть возможность экспортировать ее, сохраняя независимые поставки. Уменьшить бюрократическую волокиту, чтобы позволить бурение, восстановить трубопровод Key Stone и увеличить федеральный лизинг. Это не так уж сложно, но Байден и его администрация мешают США стать энергетически независимыми. А ведь мы почти достигли этого с Трампом!» — восклицает pleaseleaveamessageafterthebeep.
«Во время предвыборной кампании Байден заявил, что объединит народ. Он сдержал свое обещание. Он успешно объединил весь остальной мир против Америки», — напоминает perogi007.
«Нравится он вам или нет, но Трамп принял некоторые политические решения, которые имели смысл — охрана границы, жесткая борьба с преступностью, поддержание низких цен на топливо для борьбы с инфляцией. Демократы разрушили ВСЁ это за очень короткое время. Голосуйте соответственно», — призывает blagablaga116.
«Никто никогда не уважал Байдена. Кроме того, что Байден использует свою семью, чтобы выглядеть хорошо, пожалуйста, назовите что-нибудь, что Байден сделал для Америки в положительном смысле. Байден пытается использовать саудовцев. Они умно поступили, отказавшись от любого общения с ним и его администрацией», — считает cbaseball.
«Является ли оскорбление саудовцев с последующей просьбой качать больше нефти новым дипломатическим приемом? Я запутался, но я не эксперт», — иронизирует paultan397.
«Я думал, что Байден — это взрослый человек в комнате, который знает, как общаться с мировыми лидерами. Он сказал, что делал это всю свою жизнь. Очевидно, что он делал это не очень хорошо», — подозревает dis-qusted.
«Одной из первых инициатив Байдена была отмена энергетической политики Трампа, в результате которой стоимость газа резко возросла. Байден скорее обанкротит страну, чем признает свою неправоту», — осуждает tom. c. fuller
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Саудовской Аравии намерены свести счеты с президентом США Джо Байденом за недружественное отношение последнего к названной арабской стране и делают ставку на президента России Владимира Путина.
Наследный принц королевства помнит о том, что в ходе американской предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем» и, уже став президентом США, опубликовал доклад о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.
Кроме того, по мнению публициста, в Эр-Рияде считают, что Белый дом не учитывает их обеспокоенность возможным восстановлением ядерной сделки с Ираном и отказывается принимать меры в отношении йеменских хуситов, нападающих на суда и города Саудовской Аравии.
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