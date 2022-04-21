Вашингтон, 21 апреля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Хантер Шефер, исполнившая в двух сезонах сериала «Эйфория» роль Джулс Вон, прокомментировала ролик поклонников игр серии The Legend of Zelda, в котором её сравнивают с принцессой Зельдой. Об этом 21 апреля сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Ведущие шоу Entertainment Tonight спросили Шефер, знает ли она об этом видео. Актриса очень удивилась, поскольку до этого момента ничего не слышала об этом. Она отметила, что идея ей очень нравится, поскольку ранее она «много играла в эту видеоигру».

Отметим, что Хантер Шефер является трансгендером, она сменила пол в возрасте 17 лет. В сериале «Эйфория» она исполняет роль трансгендерной старшеклассницы.