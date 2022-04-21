Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин 26 апреля встретится главами военных ведомств стран-сателлитов для обсуждения ситуации на Украине, сообщил 21 апреля на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, совещание будет проводиться на авиабазе ВВС США «Рамштайн» в Германии.

«Могу сообщить, что министр примет ряд своих коллег из консультативной группы по защите Украины на авиабазе «Рамштайн» 26 апреля, на следующей неделе», — сказал Кирби.

Он уточнил, что в этой встрече «участие примут не только страны НАТО».

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