Вашингтон, 21 апреля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин 26 апреля встретится с главами военных ведомств стран-сателлитов для обсуждения ситуации на Украине, сообщил 21 апреля на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, совещание будет проводиться на авиабазе ВВС США «Рамштайн» в Германии.

«Могу сообщить, что министр примет ряд своих коллег из консультативной группы по защите Украины на авиабазе «Рамштайн» 26 апреля, на следующей неделе», — сказал Кирби.

Он уточнил, что в этой встрече «участие примут не только страны НАТО».