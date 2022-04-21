Сантьяго, 21 апреля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич выразил надежду на улучшение отношений между его страной и Боливией после завершения судебного разбирательства по делу о статусе вод Силалы в Международном суде Гааги. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Mediabanco Agencia Габриэль Борич

«Я верю, что Чили и Боливия смогут закрыть страницу 20-летнего спора, и наши двусторонние отношения выйдут на новую стадию. Мы должны продвигаться вперед в том, что нас объединяет», — сказал президент, выразив уверенность в том, что в ближайшее время суд примет окончательное решение.

Спор о статусе вод реки Силалы связан с тем, что Чили использует искусственно построенные более 100 лет назад водоотводящие каналы, в то время как основное русло находится на территории Боливии. В Чили не согласны с требованиями Боливии об уплате пошлин за использование вод Силалы и пытаются отстоять международный статус реки в Международном суде.