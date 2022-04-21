Париж, 21 апреля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. 34-летний фланговый атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария с оценкой 9.2 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком 33-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22.

Андрей Пронин ИА REGNUM Виктор Мозес и Анхель ди Мария

Вчера, 20 апреля, во встрече с «Анже» (0:3) Анхель Ди Мария отметился двумя результативными передачами. Также полузащитник записал на свой счет три удачных отбора. Точность передач аргентинца составила 71%.

Помимо Ди Марии, в символическую сборную лучших игроков 33-го тура вошли Опарин Джоко («Клермон» 7.7), Абду Коне («Труа» 7.1), Маркиньос («Пари Сен-Жермен» 7.9), Лукас Перрин («Страсбург» 8.0), Мало Густо («Лион» 7.0), Димитри Пайе («Марсель» 8.5), Ренату Санчеш («Лилль» 8.0), Жерсон «Марсель» 8.2), Тете («Лион» 8.3) и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен» 9.1).