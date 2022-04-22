22 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Игорь Мазурин, , 05:43 — REGNUM С введением в 1987 году запретов Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (МП), на производство и использование якобы озоноопасных фреонов (см. «Фреоновая версия разрушения озоносферы — совершенно очевидный домысел!»), в число которых входят и пожаротушащие бромфреоны, проблемы пожаробезопасности стали принимать всё более угрожающий характер из-за увеличения случаев катастроф на флоте, в торговых и развлекательных центрах, жилых и других гражданских объектах. Все вещества, которые предлагаются сегодня рынком, являются суррогатами, то есть неполными (дорогими, коррозионными, токсичными, энергонеэффективными и пожароопасными) альтернативами запрещённых продуктов. В отсутствие полных альтернатив вещества массового использования законодательно запрещены, тем более если это рабочие тела в системах пожаротушения, которые предназначены для сохранения жизни человека в экстремальных условиях.

Алексей Боголюбов. Пожар судов в Кронштадте. 1880-е

Этот запрет противоречит Конституции России, Гражданскому кодексу РФ и Закону о правах потребителей как российскому, так и европейскому. Тот факт, что запрет на пожаротушащие вещества были изначально принят после принятия Монреальского протокола в 1987 году и ужесточен в 2014 году постановлением правительства РФ, не отменяет его антиконституционного содержания, а самое главное — его трагических последствий.

Из-за использования суррогатных пожаротушащих веществ погиб экипаж и была утеряна атомная подводная лодка «Комсомолец», погиб экипаж и приёмочная комиссия атомной подводной лодки «Нерпа», из-за неэффективного пожаротушения на атомной глубоководной подводной станции АС-31 «Лошарик» погибли, по официальной версии, отравившись токсичными продуктами горения, 14 капитанов российского подводного флота. Но если система пожаротушения «Лошарика» была заряжена разрешенным для использования суррогатным пожаротушащим веществом R-125, то моряки ещё раньше должны были погибнуть от обладающих высокой кардиотоксичностью продуктов его распада, от которых не спасают противогазы и кислородные маск

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец»

Неразгаданной загадкой остается сам факт принятия и утверждения нестабильного фторсодержащего соединения в качестве пожаротушащего вещества. Проверку его термической стабильности выполняли в сосуде из нержавеющей стали, в котором разместили полированный образец из низкоуглеродистой стали Ст3. Уже начиная со 100°С масс-спектрометр показал следы продуктов разложения R-125 при времени экспозиции не более 10 минут. Кроме того, на полированной поверхности низкоуглеродистой стали после часовой экспозиции при 100°С была отмечена патина серого цвета. Этот визуальный результат эксперимента подтверждает известное характерное свойство гидрофторуглеродов — очень низкую термостойкость. Термическая стабильность 900°С, указанная для R-125 в справочнике ГИПХа по фторорганическим соединениям (Б. Н. Максимов, В. Г. Барабанов, И. Л. Серушкин и др. Промышленные фторорганические продукты: Справочное издание. — Л.: Химия, 1996.), видимо, была получена при предельно краткой экспозиции на никеле. Отсутствие данных об условиях, в которых получена термическая стабильность на уровне 900°С, послужило поводом для принятия этого вещества в качестве пожаротушащего агента. Проверка реальной термостойкости была выполнена по просьбе РЖД после отравления машинистов тепловоза, в котором стоял баллон с R-125 с незначительным натеканием газа в машинный отсек из-за негерметичности вентиля. Этого было достаточно, чтобы при контакте с горячими стенками дизельного двигателя получить ядовитые продукты разложения R-125.

Из-за разрешенных МП горючих вспенивающих веществ погибли посетители ночного клуба «Хромая лошадь» (не менее 100 погибших), посетители ТРЦ «Зимняя Вишня» (не менее 100 погибших). Количество жертв от взрывов и возгораний холодильников и кондиционеров установить в России невозможно, но, по данным Королевской пожарной команды, в Лондоне 60% пожаров, сопровождающихся гибелью людей, вызваны взрывами холодильников, заряженных изобутаном (см. «Нескончаемая цепь преступлений Монреальского протокола»).

Проектировщики военных кораблей неоднократно отмечали, что из-за повышенной коррозионной активности суррогатов они не соответствуют требованиям правил проектирования по унификации жизненных циклов корабля и холодильной судовой установки.

Теперь мы имеем все основания подозревать, что и флагман Черноморского флота крейсер «Москва» по той же причине не имел эффективной системы пожаротушения, так как предлагаемый МП для пожаротушения суррогатный хладон R-125 не выдерживает никакого сравнения с запрещёнными бромфреонами, такими как 114В2,13B1, или фторуглеродами хладон с-318 и хладон-218

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» Mil.ru

А как обстоят дела с пожаротушением на военных кораблях США и НАТО? Об этом можно не беспокоится, так как в соответствие Монреальским протоколом все страны имели право сделать крайне необходимые им запасы запрещенных фреонов. Что и было сделано всеми развитыми странами, кроме России.

Учитывая трагические последствия запретов на использование проверенных и эффективных рабочих веществ систем пожаротушения и замены их на новые и неэффективные суррогаты, необходимо вернутся к выпуску и использованию прежних эффективных пожаротушащих веществ в соответствии с законом ФЗ №390 от 28.10 2010 «О безопасности» с поправкой от 01.07.2020. При этом, в соответствии со статьей 79 Конституции РФ:

«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Надо признать все ограничения по производству и использованию безопасных и эффективных пожаротушащих веществ недействительными как противоречащие конституционному приоритету человека (детальное обоснование читайте в статье «Обновлённая Конституция РФ требует отмены Монреальского протокола»).

И в этом вопросе Европа нас ловко обошла, приняв регламент ЕС №517/2014 от 16 апреля 2014 года, по которому на основании закона о правах потребителей при отсутствии альтернативы запрещаемому веществу потребитель имеет право использовать прежнее вещество. Правда, надо еще сделать так, чтобы они вновь появились на рынке, для чего надо срочно восстановить утраченные нами технологии производства этих высокоэффективных пожаротушащих веществ.