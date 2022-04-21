Кутаиси, Грузия, , 23:41 — REGNUM В западногрузинском городе Кутаиси прошла студенческая акция протеста, сообщает 21 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Студенты Irinazybina

Студенты государственного университета имени Акакия Церетели требуют сохранить онлайн-обучение и сдачу экзаменов в учебном заведении до конца учебного года.

Студенты, приехавшие из регионов, говорят, что, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и рекордный рост арендной платы за жильё, они не могут снять квартиры в Кутаиси.

Администрация университета отреагировала на акцию и заявила, что учеба продолжится в «гибридном режиме», но экзамены следует сдавать только явившись на них лично.