Москва, 21 апреля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Российский исполнитель Андрей Макаревич негативно высказался об израильской медицине. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале 21 апреля.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич

«В самой сути платной медицины заложено что-то глубоко неверное. Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идешь на анализы, и они находят еще одну. То есть: чем больше ты заплатил, тем тебе хуже. Во всех отношениях», — написал музыкант. Также Макаревич отметил, что медицинское обслуживание в нынешнем месте проживания обходится ему весьма дорого.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Андрей Макаревич покинул территорию России. В настоящее время артист находится в Израиле, где недавно стал отцом в четвёртый раз.