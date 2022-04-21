Вашингтон, 21 апреля 2022, 23:34 — REGNUM Китай хоть и не напрямую, а всё же помогает России вести специальную военную операцию на Украине, заявил 21 апреля заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх.
Заявив, что Китай напрямую не игнорирует антироссийские санкции Запада, представитель Белого дома сказал, что у Вашингтона есть данные в пользу якобы оказываемой Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС России «через ряд прямых и непрямых каналов».
По мнению, выраженному Сингхом, Пекин таким образом стремится всячески навредить Вашингтону, добиться прекращения американского доминирования на планете и чтобы продлить противостояние между США и Россией.
России, утверждает американский политик, Китай уже отвёл роль «младшего партнёра». Сам же Китай хочет быть как можно более значимым «на мировой арене», сказал Сингх.
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