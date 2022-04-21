Каракас, , 23:26 — REGNUM Правительство Венесуэлы и Программа развития ООН подписали 21 апреля меморандум о международном техническом сотрудничестве для развития производственного сектора. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Венесуэлы Jorge Paparoni

Сотрудничество с международной организацией поможет Венесуэле применить совместно разработанную стратегию по укреплению потенциала малых и средних предприятий. Южноамериканской стране также будет передан ряд разработанных ПРООН методологий для укрепления бизнеса.

В настоящее время организация продвигает в Венесуэле программу поддержки и укрепления социальной и производственной устойчивости перед лицом последствий пандемии коронавируса.

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