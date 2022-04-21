Вашингтон, 21 апреля 2022, 23:15 — REGNUM Американский инди-исполнитель Bartees Strange (Братис Кокс) объявил, что его второй альбом Farm To Table выйдет в июне, поделившись вместе с анонсом первым официальным синглом Cosigns. Об этом 21 апреля рассказала портал NME.

Bartees Strange
Bartees Strange
Скриншот NME

Альбом, который выйдет 17 июня, станет продолжением его дебютного альбома 2020 года Live Forever.

В марте вышел сингл Heavy Heart, который также войдет в новый альбом. Релиз этой песни сопровождался новостью о том, что Стрэндж подписал контракт с лейблом «своей мечты», 4AD.

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