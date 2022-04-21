Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Американский инди-исполнитель Bartees Strange (Братис Кокс) объявил, что его второй альбом Farm To Table выйдет в июне, поделившись вместе с анонсом первым официальным синглом Cosigns. Об этом 21 апреля рассказала портал NME.

Bartees Strange Скриншот NME

Альбом, который выйдет 17 июня, станет продолжением его дебютного альбома 2020 года Live Forever.

В марте вышел сингл Heavy Heart, который также войдет в новый альбом. Релиз этой песни сопровождался новостью о том, что Стрэндж подписал контракт с лейблом «своей мечты», 4AD.

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