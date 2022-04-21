Бразилиа, , 23:15 — REGNUM 33-летний фланговый бразильский нападающий Виллиан в ближайшее время может покинуть «Коринтианс» из-за угроз в адрес его семьи. Об этом 21 апреля сообщило издание ESPN.

Виллиан Боржес да Силва Кирилл Венедиктов

В текущем сезоне Виллиан принял участие в четырнадцати матчах за «Коринтианс» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также бразилец получил одну желтую карточку.

Виллиан выступает за «Коринтианс» с 30 августа 2021 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря 2023 года.