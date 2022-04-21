Стокгольм, 21 апреля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Сервис Spotify тестирует в своем приложении Spotify Live новую функцию — аудиокомнаты для общения авторов с поклонниками. Об этом 21 апреля пишет Billboard.

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По данным СМИ, во время аудиочатов фанаты могут делать финансовые пожертвования артистам, покупая товары и билеты на концерты или давая чаевые. Они также смогут вести «музыкальные беседы» со своими любимыми исполнителями.

Добавим, что приложение Spotify Live запустили в апреле 2022 года. В нём 16 апреля транслировалась закрытая вечеринка фестиваля с Coachella по случаю альбома Paradise Again группы Swedish House Mafia.