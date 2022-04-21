Нью-Йорк, США, , 23:12 — REGNUM Онлайн-кинотеатр HBO Max выложил в сеть трейлер будущего мини-сериала «Подозрения» (The Staircase), главные роли в котором исполнят Колин Ферт и Тони Коллетт. Ролик был опубликован 21 апреля на портале Mashable.

HBO JasonParis

В проекте также участвуют актёры Майкл Сталберг, Жюльет Бинош и Паркер Поузи. Премьера шоу, в основу которого легла реальная история, состоится на сайте HBO Max 5 мая 2022 года. В трейлере «Подозрений» авторы сериала, в частности, показали сцены из семейной жизни главных героев, которая окончилась трагедией.

Для справки: в основу сериала «Подозрения» ляжет история писателя-романиста Майкла Питерсона, которого в 2003 году осудили за убийство своей супруги Кэтлин Петерсон. В 2004 году французский режиссёр Жан-Ксавье де Лестрейд выпустил документальный сериал «Лестница», в рамках работы над которым кинематографист провёл собственное расследование.

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