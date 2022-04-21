Париж, , 23:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию разрешить доставку «гуманитарной помощи» в Мариуполь и обеспечить «жителям» возможность покинуть город.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он 21 апреля написал на своей странице в Twitter.

По его утверждению, ситуация в Мариуполе «только ухудшается».

«В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию соблюдать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить доставку гуманитарной помощи», — написал Макрон.

Напомним, по неофициальным данным, в подземной части завода «Азовсталь» заблокированы не только украинские нацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и иностранные инструкторы и наемники.

С аналогичными призывами Париж выступал в ходе российской военной операции в Сирии, когда вместе с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окружение попадали европейские спецназовцы и инструкторы.

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