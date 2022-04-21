Приштина, Сербия, 21 апреля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Американский сенатор Крис Мёрфи 21 апреля заявил о необходимости срочного вступления Косово в НАТО с целью обеспечения его защиты. Заявление было сделано в ходе встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти в Приштине, куда прибыла делегация из трех американских сенаторов, ранее посетивших Белград.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции с Курти политик заявил, что США работают над тем, чтобы обеспечить возможность вступления Косово в НАТО.

«Мы рады слышать о прогрессе Косово на пути проведения реформ по подготовке к вступлению в НАТО», — заявил политик.

Напомним, Косово не признают пять стран ЕС, входящих в НАТО, что не мешает им, однако, сотрудничать с Приштиной. Особо активно сотрудничество реализует Греция.

Напомним, с 2018 года Силы безопасности Косово проходят преобразование в полноценную армию образца НАТО при поддержке США.