Лондон, , 23:57 — REGNUM Британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) представила видео на сингл Oh My Love. Об этом 21 апреля пишет издание NME.

FKA Twigs Кадр из клипа Oh My Love

Опубликованный клип вдохновлён культурой рекламы 1980-х годов, а сама исполнительница в нём предстаёт в образе посетительницы салона красоты. Примечательно, что Oh My Love стал уже вторым роликом FKA Twigs за последнюю неделю.

Напомним, что 14 января 2022 года FKA Twigs представила свой новый микстейп под названием Caprisongs. Проект включил в себя 17 треков, а в его создании поучаствовали The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), Джорджа Смит и другие популярные музыканты.

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