Тбилиси, , 23:39 — REGNUM Грузинский писатель Лаша Бугадзе 21 апреля на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал выявлять русских шпионов. Он уже обратился по этому поводу в МВД и Службу государственной безопасности Грузии.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Друзья, недавно мы обнаружили, наверное, первого шпиона в моей жизни. Под окном нашего дома в Тбилиси, в укромном месте, мужчина с «взглядом русского туриста» разговаривал с кем-то по телефону… У меня не было с собой телефона, и я не смог записать его снова. Мужчина говорил собеседнику по-русски, «что лучше не выходить на улицу по вечерам, чтобы не привлекать внимания людей и быть максимально осторожным… Что месяц мы ждём сигнала. Нам сказали уехать отсюда сюда через неделю, и неделя ещё не прошла… Не нужно ни с кем вступать в общение, поэтому лучше быть вдвоем и не высовываться». После того, как я, наконец, потянулся за телефоном, чтобы сделать фото и видео (что я и сделал), … он повернулся спиной и быстро побежал вверх по лестнице… Это произошло сегодня… Уличные камеры должны были работать. Найти его при желании будет несложно. Эти странные надписи на улицах (которые были видны еще до войны на Украине), и теперь обнаруженный мною этот человек — это целый поезд тревожных симптомов. Чего они ожидали через месяц? Кто въезжает и уже въехал в Грузию? Повторяю, у меня есть видео и фото, я с нетерпением жду вашего ответа!», — написал Бугадзе.

Напомним, что в марте представители грузинской оппозиции завявили, что среди приехавших в Грузию российских граждан наверняка имеются шпионы.