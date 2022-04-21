Бернли, Великобритания, 21 апреля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. 21 апреля в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» в матче тридцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Саутгемптон». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» - «Арсенал» 0:2

На матч назначена бригада арбитров во главе со Стюатом Аттуэллом. Ассистенты главного судьи – Стюарт Берт и Уэйд Смит.

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Натан Коллинс, Джек Корк, Джош Броунхилл, Дуайт Макнил, Максвелл Корне, Ваут Вегорст, Джей Родригес.

«Саутгемптон»: Фрейзер Форстер, Лянко Войнович, Ян Беднарек, Янн Валери, Кайл Уокер-Питерс, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Прауз, Ромен Перро, Стюарт Армстронг, Мохамед Эльюнусси, Армандо Броя.