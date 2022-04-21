Сан-Себастьян, Испания, 21 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Сегодня, 21 апреля, в Сан-Себастьяне на стадионе «Сан-Мамес» «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура испанской Примеры 2021/22 примет каталонскую «Барселоны». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Хосеба Сальдуа, Игор Субельия, Диего Рико, Робен Ле Норман, Мартин Субименди, Микель Мерино, Аднан Янузай, Рафиьня, Александер Исак, Александер Серлот.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Даниэль Алвеш, Рональд Араухо, Хорди Альба, Френки де Йонг, Гави, Серхио Бускетс, Усман Дембеле, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи – Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.