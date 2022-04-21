Рим, 21 апреля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Италию переполошило известие о том, что 49-летний албанский адвокат был найден мертвым в луже крови на улице Виколо дель Роз в Триесте.

Фильм «Правосудие для всех», 1979 Аль Пачино в роли честного адвоката

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина был женат и имел двоих детей, однако страдал от депрессии.

В руках у погибшего был нож. Рассматриваются версии убийства и самоубийства.

Обстоятельства дела еще не выяснены, неподалеку от места происшествия был обнаружен автомобиль. Ожидается, что записи камер безопасности прольют свет на причины смерти юриста.

Погибший Айнео Редо специализировался на иммиграционном законодательстве. Мужчина прибыл в Италию в 1996 году и получил образование в пармском университете.