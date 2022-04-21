Белград, 21 апреля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Автомобилисты из центральной Сербии и сепаратистского Косово при пересечении административной линии все еще должны использовать режим стикеров, введенный в октябре 2021 года. Об этом заявил 21 апреля глава делегации Белграда на переговорах с Приштиной Петар Петкович.

(сс) Гора ТВ Петар Петкович

Это значит, что на контрольно-пропускных пунктах между центральной Сербией и южным краем Косово и Метохии водители должны будут и впредь закрывать специальными наклейками символы государственности на своих автомобильных номерах.

Глава делегации косовских сепаратистов Бесник Бислими со своей стороны отметил, что окончательное соглашение об использовании автомобильных номеров не было достигнуто на встрече в Брюсселе 21 апреля потому, что Белград этого не хотел, передает издание «Косово онлайн».

Напомним, что в сентябре 2021 года Приштина запретила использование автомобильных номеров центральной Сербии на территории Косово. Сербы, проживающие на севере Косово и Метохии в ответ заблокировали главные дороги, ведущие к центральной Сербии. Делегации Белграда и Приштины при посредничестве Брюсселя договорились, что на территории Косово и центральной Сербии до момента достижения долгосрочного решения этого вопроса будет действовать режим стикеров.