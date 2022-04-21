Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2022, 22:50 — REGNUM Американская актриса Зендея озвучила свои мысли по поводу развития её персонажа Ру в сериале «Эйфория». Об этом 21 апреля пишет E! News.

Кадр из сериала «Эйфория»
Кадр из сериала «Эйфория»
Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, Зендея выразила надежду, что её героиня появится в третьем сезоне шоу, а также что Ру избавится от наркозависимости. «Мы прошли весь её путь и, надеюсь, дошли до самого тёмного места, самого дна. Надеюсь, к концу мы уйдем с чувством счастья и радости, что в конце концов для неё есть надежда. Теперь всё зависит от неё», — говорит актриса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Эйфория» стал вторым по популярности сериалом телеканала HBO. Шоу уступило лидерство «Игре престолов».

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