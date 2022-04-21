Лос-Анджелес, США, , 22:50 — REGNUM Американская актриса Зендея озвучила свои мысли по поводу развития её персонажа Ру в сериале «Эйфория». Об этом 21 апреля пишет E! News.

Кадр из сериала «Эйфория» Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, Зендея выразила надежду, что её героиня появится в третьем сезоне шоу, а также что Ру избавится от наркозависимости. «Мы прошли весь её путь и, надеюсь, дошли до самого тёмного места, самого дна. Надеюсь, к концу мы уйдем с чувством счастья и радости, что в конце концов для неё есть надежда. Теперь всё зависит от неё», — говорит актриса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Эйфория» стал вторым по популярности сериалом телеканала HBO. Шоу уступило лидерство «Игре престолов».

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал Apple «Мистический квест» лишился одного из главных актёров