Лос-Анджелес, США, 21 апреля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Американская актриса Зендея озвучила свои мысли по поводу развития её персонажа Ру в сериале «Эйфория». Об этом 21 апреля пишет E! News.

Скриншот видео на YouTube Кадр из сериала «Эйфория»

Как отмечает издание, Зендея выразила надежду, что её героиня появится в третьем сезоне шоу, а также что Ру избавится от наркозависимости. «Мы прошли весь её путь и, надеюсь, дошли до самого тёмного места, самого дна. Надеюсь, к концу мы уйдем с чувством счастья и радости, что в конце концов для неё есть надежда. Теперь всё зависит от неё», — говорит актриса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Эйфория» стал вторым по популярности сериалом телеканала HBO. Шоу уступило лидерство «Игре престолов».