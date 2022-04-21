Нью-Йорк, США, , 22:45 — REGNUM Джефф Шредер, гитарист американской гранж-группы Smashing Pumpkins, заявил, что группа закончила работу над своим «большим» и «эпическим» 12-м студийным альбомом. Об этом гитарист рассказал в рамках подкаста Audio Ink Radio 21 апреля.

Билли Корган, лидер Smashing Pumpkins Скриншот NME

Впервые слухи о пластинке появились еще до выхода альбома CYR 2020 года, когда фронтмен Билли Корган заявил, что она станет продолжением альбома 1995 года Mellon Collie And The Infinite Sadness и пластинки 2000 года Machina. В то время он описал его как «своего рода рок-оперу», а в марте прошлого года подтвердил, что он и остальные участники Smashing Pumpkins начали записывать материал для него.

Во время выступления на подкасте Audio Ink Radio Шредер подтвердил, что Smashing Pumpkins завершат сагу, начатую альбомом Mellon Collie And The Infinite Sadness и продолженную Machina, на будущем альбоме и что его треклист будет состоять из 33 песен.

Шредер также, что альбом, пока еще не имеющий названия, наконец-то завершен, хотя и признал, что «пока нет ничего, о чем он мог бы рассказать подробно». Однако он намекнул, что альбом выйдет в этом году, отметив, что у группы есть «несколько довольно интересных объявлений», которые они сделают во время предстоящего тура по Северной Америке.

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