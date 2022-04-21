Луганск, , 22:47 — REGNUM Ранение получила жительница посёлка Фрунзе (Славяносербский район, ЛНР) в результате обстрела, который устроили ВСУ 21 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Жилые дома после обстрела со стороны ВСУ © Пресс-служба Народной милиции ЛНР

Украинские боевики применили при обстреле Фрунзе БМ-21 «Град». Женщина 1976 года рождения получила ранение, повреждено и разрушено 13 жилых домов, кроме того, повреждены два легковые машины.

Напомним, за сутки 20 апреля ВСУ дважды обстреляли ЛНР, повредив детский сад и ряд жилых домов.

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