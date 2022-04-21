Приштина, 21 апреля 2022, 22:48 — REGNUM Часть улиц в Приштине перекроют в связи с визитом в Косово президента Латвии Эгилса Левитса и сопровождающей его делегации.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, движение будет остановлено на короткое время на тех участках, по которым двинется кортеж.
В полиции Косово подчеркнули, что целью этих мер является поддержание безопасности и порядка и попросили граждан отнестись к пониманием к временным неудобствам.
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