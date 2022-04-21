Приштина, Сербия, 21 апреля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Часть улиц в Приштине перекроют в связи с визитом в Косово президента Латвии Эгилса Левитса и сопровождающей его делегации.

State Chancellery of Latvia Эгилс Левитс

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, движение будет остановлено на короткое время на тех участках, по которым двинется кортеж.

В полиции Косово подчеркнули, что целью этих мер является поддержание безопасности и порядка и попросили граждан отнестись к пониманием к временным неудобствам.