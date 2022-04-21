Москва, 21 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Десятки иностранных судов остаются заблокированными в морских портах Украины, сообщил 21 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Заложник

Речь идёт о 76 морских судах под флагами 18 государств. Уйти в море они не могут из-за украинских минных заграждений и угрозы обстрела со стороны украинских военных.

«В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — сказал Мизинцев.