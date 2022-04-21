Москва, 21 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Исполнитель Миша Маваши высказался по поводу отмены концертов группы «Машина времени» в России. Об этом 21 апреля пишет портал Medialeaks.

Андрей Макаревич

Музыкант похвастался, что благодаря его активным действиям удалось отменить выступления группы и её солиста Андрея Макаревича. По словам Маваши, он сумел позвонить людям с «серьёзными должностями и влиянием»: «У меня таких рычагов нет, но есть звонок людям, у которых есть рычаги».

ИА REGNUM напоминает, что Миша Маваши (Михаил Ниц) — российский автор-исполнитель, поэт и писатель. Его треки были популярны в РФ в начале 2010-х годов.