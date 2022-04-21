Скопье, 21 апреля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2359 образцов выявили 86 новых случая заражения коронавирусом, из них девять — повторные. Также в стране зарегистрировано 105 случаев выздоровления. Об этом 21 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Rašo Скопье, Северная Македония

По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 308 964 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9266, 298 916 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 782. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.