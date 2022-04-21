Лондон, 21 апреля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. 28-летний центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в итальянском «Милане».

Fifa.com Ромелу Лукаку

Как сообщает издание Goal, сделка станет возможной после того, как «Милан» перейдет во владение фонда Investcorp. Наиболее вероятным вариантом называют долгосрочную аренду футболиста.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 36-ти матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами. Суммарно на поле футболист провел 2236 минут.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.