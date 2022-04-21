Нижний Новгород, 21 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. На модернизацию систем теплоснабжения Нижнего Новгорода в 2023–2025 годах потребуется более 5 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания профильной комиссии городской думы.

Admoblkaluga.ru Ремонт теплосетей

Эти деньги власти столицы Приволжья надеются получить из государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Было отмечено, что на 2022 год запланировано обновление 94,1 км или 5,4% от общей протяжённости теплосетей компании «Теплоэнерго Нижний Новгород» и ещё 15,6 км или 3% сетей компании «Теплосети».

Подводя итоги обсуждения, депутаты городской думы Нижнего Новгорода указали на необходимость ремонтировать ежегодно не менее 5% протяжённости теплосетей для снижения аварийности.