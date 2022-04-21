Загреб, 21 апреля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Разные взгляды на ситуацию вокруг Украины стали причиной конфликта между президентом Хорватии Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. Об этом 21 апреля сообщили хорватские СМИ.

Damir Sencar Зоран Миланович

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Ранее президент Миланович заявил, что в том, что происходит на Украине, виноваты или украинцы, или те, кто подстрекал их к войне. Это заявление не понравилось премьер-министру Пленковичу, который спросил, не является ли президент Хорватии российским агентом, передает портал Index.

Пленкович отметил, что Миланович «пересёк все границы допустимого».

«Неужели он действительно является российским агентом? То, что он сделал сегодня, причинив ущерб международному авторитету нашей страны своими оценками событий на Украине, вряд ли смог бы сделать какой-либо другой президент или премьер-министр страны — члена ЕС», — рассказал Пленкович.

Премьер Хорватии поддержал решение министров не участвовать ни в каких мероприятиях, в которых участвует Миланович.

Президент Хорватии на это ответил, что для него большая честь то, что такая команда будет бойкотировать его деятельность.

Напомним, что Хорватия осуждает специальную военную операцию России на Украине и как страна — член ЕС участвует в антироссийских санкциях.