Тирана, 21 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1240 человек выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 30 пациентов. Об этом сообщило вечером 21 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Ergys Veliu Тирана, Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 685 случаев заражения коронавирусом, 270 819 человек излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся восемь пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 370 активный случай заражения, из них 216 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца.