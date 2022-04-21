Лос-Анджелес, США, , 22:31 — REGNUM Американская инди-рок-исполнительница Фиби Бриджерс предположила, что в этом году она может выпустить больше новой музыки. Об этом 21 апреля рассказал портал NME.

Фиби Бриджерс Скриншот NME

На прошлой неделе певица из Лос-Анджелеса вернулась с песней Sidelines, которая была записана для предстоящей телевизионной адаптации романа Салли Руни «Разговоры с друзьями».

Бриджерс написала трек вместе с коллегой по группе Маршаллом Вором и Руби Рейн Хенли. Согласно пресс-релизу, Sidelines станет ее единственной новой песней в этом году. В новом интервью у певицы спросили, так ли это.

«Кто знает», — ответила Бриджерс. «Я стараюсь делать то, что интересно, поэтому я никогда не знаю, что буду делать».

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