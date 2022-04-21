Мурманск, , 22:30 — REGNUM В Мурманске с мемориала городам-побратимам сняли табличку с упоминанием польского города Шецин, сообщает Мурманский Вестник.

Мемориал городам-побратимам Мурманска https://vmnews.ru

«Вместо плиты теперь табличка: «Плита находится на корректировке текстовой части». В рамках «корректировки» с памятного знака уберут польский город Щецин, который больше не является побратимом города-героя Мурманска», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Шецина разорвали побратимские связи с Мурманском на фоне проведения военной операции на Украине.