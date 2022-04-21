Мурманск, 21 апреля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В Мурманске с мемориала городам-побратимам сняли табличку с упоминанием польского города Щецин, сообщает «Мурманский вестник».

https://vmnews.ru Мемориал городам – побратимам Мурманска

«Вместо плиты теперь табличка: «Плита находится на корректировке текстовой части». В рамках «корректировки» с памятного знака уберут польский город Щецин, который больше не является побратимом города-героя Мурманска», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Щецина разорвали побратимские связи с Мурманском на фоне проведения военной операции на Украине.