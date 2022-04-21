Мадрид, , 22:30 — REGNUM 32-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл может продолжить карьеру в чемпионате Соединенных Штатов Америки. Об этом 21 апреля сообщил журналист Стивен Гофф.

Эшли Уильямс и Гарет Бейл (сс) Jon Candy

По информации источника, представители футболиста провели переговоры с «Ди Си Юнайтед», выступающим в МЛС.

В текущем сезоне Гарет Бейл принял участие в семи матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Леванте».

Бейл выступает за мадридский клуб с 1 сентября 2013 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость валлийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.