Приштина, Сербия, 21 апреля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. За последние сутки трое медиков пострадали в результате нападения бродячих собак в Приштине. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Собака

Двое медиков пострадали на территории Клинического университетского центра, еще один — на улице. В больничной службе центра призвали компетентные органы сделать борьбу с нашествием бродячих собак на территории больниц приоритетным направлением.

В начале апреля мэрия Приштины увеличила количество пунктов кормежек бродячих собак с 5 до 23, однако число нападений бродячих собак не сократилось. Только за первые три месяца 2022 года от нападений пострадал 41 человек. За 2021 год пострадали 89 человек, из них 69 получили ранения.

В мэрии Приштины сообщили о том, что оказывают другим муниципалитетам помощь в разрешении этой проблемы.