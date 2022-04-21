Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск сообщил о готовности предложить $46,5 млрд для покупки социальной сети Twitter, сообщает 21 апреля Reuters.

Илон Маск Steve Jurvetson

Со своей стороны Маск планирует внести $33,5 млрд, в том числе $21 млрд из собственного капитала. Еще $12,5 млрд бизнесмен получит благодаря кредитам под некоторые из акций компании Tesla, главным исполнительным директором которой он является.

Напомним, ранее американская социальная сеть Twitter утвердила ограничение срока действия для прав акционеров, чтобы защититься от Илона Маска, предложившего поглотить компанию за $43 млрд наличными.